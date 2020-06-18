Деловая активность в Москве вернулась к «докоронавирусному» уровню. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Сейчас оборот торговых и сервисных предприятий Москвы составляет 98 процентов от уровня активности до введения режима ограничений, отметил заместитель столичного градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Посещаемость торговых объектов на прошлой неделе выросла более чем в два раза», — сказал он.

Возврату к докризисному уровню способствовали меры поддержки бизнеса и поэтапное снятие ограничений. В их числе арендные каникулы и отсрочки, налоговые послабления, субсидии и стабилизационные кредиты.

Значительный рост отмечен в секторах экономики, наиболее пострадавших от пандемии. «За последнюю неделю среднесуточный оборот в сферах культуры, досуга и спорта вырос на 26,9 процента», — сказал, в свою очередь, глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов. Выросла и оптовая торговля. В частности, за счет онлайн-технологий.

С 9 июня действия режима самоизоляции, пропускной системы и графика прогулок в Москве отменено. С 16 июня возобновили работу летние веранды кафе и рестораны и стоматология, открылись музеи, библиотеки, выставочные залы и зоопарки. С 23 июня власти намерены снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры, а также на работу детских садов и спортивных центров. При этом мэр Москвы отметил, что москвичи должны соблюдать режим самосохранения.

Всего на поддержку бизнеса в столице выделено 85 миллиардов рублей.

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