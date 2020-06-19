России предрекли появление нового налога

В России к 2030 году могут ввести налог или лицензию на технологию искусственного интеллекта. Мера позволит блокировать создание опасных для общества IT-решений и увеличит затраты разработчиков. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на мнения экспертов, опрошенных PricewaterhouseCoopers (PwC) в России, IDC, КРОК и нетворкинг-платформой Digital Leader.

Специалисты прогнозируют, что среди последствий внедрения искусственного интеллекта в различные сферы могут оказаться фальсификация фото и видео, манипуляции с персональными данными. В связи с этим правительство будет вынуждено ужесточить регулирование отрасли: сначала компании могут обязать получать лицензии и сертификаты на разработку и эксплуатацию технологий, затем может появиться налог на искусственный интеллект.

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Появление нового сбора позволит государству перераспределять полученные таким образом средства в пользу потерявших работу из-за технологического прогресса сотрудников, чтобы те могли переквалифицироваться. Попытки урегулирования отрасли видны уже сейчас, отметил комьюнити-менеджер Digital Leader Алексей Сидорин. Он напомнил, что власти США обвиняют Facebook и Google в том, что их алгоритмы во время прошлой президентской кампании позволили влиять на выбор граждан.

Между тем управляющий директор управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Максим Еременко считает появление налога на искусственный интеллект малореалистичным. Он пояснил, что если искусственный интеллект в будущем будет применяться так же часто, как, например, сейчас используется электричество или другой добываемый ресурс, то логичнее вводить налог на «добычу», а не пользование.

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