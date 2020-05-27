С зарплат россиян захотели взимать новый взнос

В Минтруда готовы поддержать идею взимать с зарплат россиян дополнительный взнос в качестве обязательного страхования от безработицы и направлять его в специальный фонд. Из него в дальнейшем будут выплачиваться пособия в случае потери работы, пишут «Известия» со ссылкой на отчет ведомства о реализации генсоглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством за 2019 год.

В ведомстве напомнили, что россиянам сейчас доступно добровольное страхование от безработицы. Для появления системы обязательного страхования нужно определить размер взноса и создать внебюджетный фонд, куда будут поступать отчисления. Однако это возможно, только если представители профсоюзов и работодателей придут к согласию по поводу идеи.

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Пока стороны не достигли консенсуса: первые выступают за страхование от безработицы, а вторые против, поскольку опасаются увеличения финансового бремени. Сейчас по закону работодатели уже платят за своих сотрудников страховые взносы в размере 30 процентов от зарплаты. Если выплаты возрастут, бизнесу придется пойти на сокращение оплаты труда, предупреждают работодатели.

В России система обязательного страхования от безработицы действовала в 1990-е годы. Тогда компании отчисляли в специальный фонд 1,5 процента от зарплат сотрудников, напомнила зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина. По ее мнению, в настоящее время уровень отчислений можно установить в 0,5-1 процент от зарплаты.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в апреле в России составил 5,8 процента, что является максимальным значением с апреля 2016 года. Число безработных за прошлый месяц увеличилось более чем на 800 тысяч человек и достигло 4,3 миллиона. По отношению к марту 2020 года количество безработных возросло на 23,4 процента, по сравнению с апрелем 2019 года оно увеличилось на 21 процент.

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