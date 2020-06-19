Предпринимателям российского региона помогут найти свою нишу

Сервис Business-Data стал доступен предпринимателям города Новоуральска в Свердловской области. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на пресс-службу регионального фонда поддержки предпринимательства.

Уточняется, что сервис на основе анализа больших данных о платежных транзакциях граждан помогает найти наиболее перспективные рыночные ниши для бизнесменов на определенной территории. В 2020 году планируется запустить Business-Data в Каменске-Уральском, Асбесте, Первоуральске и Богдановиче.

«В Новоуральске мы проанализировали более шести миллионов платежных транзакций, которые совершили жители города в 2019 году. Это данные с порядка 28 тысяч банковских карт», — рассказали в пресс-службе фонда поддержки предпринимательства. После анализа выяснилось, что в городе не хватает кафе, предприятий сферы красоты и здоровья, а также ателье, химчисток и мастерских по ремонту одежды и обуви.

Проект Business-Data реализуется региональным фондом поддержки предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который рассчитан на пять лет. Нацпроект предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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