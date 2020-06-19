Из-за коронавируса в центре Москвы закрылись больше ста ресторанов и кафе

Из-за последствий коронавируса и введенных для борьбы с ним ограничительных мер на главных торговых улицах в центре Москвы закрылись больше ста ресторанов и кафе, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные исследования сервиса 2ГИС.

Согласно им, с начала марта на главных столичных торговых улицах — Арбате, Тверской, Никольской и других — окончательно закрылись 112 продовольственных и непродовольственных магазинов, а также ресторанов и кафе.

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Все они удалили свои данные из справочника 2ГИС. При этом на тех же улицах за последние три месяца было открыто 39 новых заведений. Таким образом, общее снижение их количества составило три процента.

В Москве с конца марта по 31 мая была запрещена работа непродовольственных магазинов, а до 16 июня — еще и заведений общепита. Все они могли лишь доставлять заказы, либо собирать их навынос. Такие меры были введены для предотвращения распространения коронавируса.

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