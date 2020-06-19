В Кремле прокомментировали смерть бывшего главы Чувашии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования родственникам бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, умершего после заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Новость о смерти Игнатьева представитель Кремля назвал очень печальной. «И конечно, в данном случае мы соболезнуем всем, кто потерял своих родственников в результате этой эпидемии. Каких-то специальных заявлений президента не планируется», — прокомментировал он.

Бывший глава Чувашии умер 18 июня в больнице в возрасте 58 лет. Сообщалось, что у него был выявлен коронавирус. Позже стало известно, что Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности.

Игнатьев занимал пост главы Республики Чувашия с 2010 по 2020 год. 29 января он был уволен президентом России Владимиром Путиным в связи с утратой доверия.

До увольнения чиновник дважды оказывался в эпицентре скандала из-за своего поведения. Сначала политик призвал региональных журналистов «мочить» коллег, которые критикуют власть, но позднее извинился за свои слова. Через неделю в сети была опубликована видеозапись, как Игнатьев «дрессирует» офицера МЧС и заставляет прыгать за ключами от новой пожарной машины.

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