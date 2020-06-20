В штатах США выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом

Власти четырех штатов США выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом за сутки, пишет РИА Новости со ссылкой на данные местных отделений департаментов здравоохранения.

Так, в штате Оклахома, где до среды, 17 июня, число новых случаев не превышало 300 человек, за последние сутки был выявлен 331 новый инфицированный. Всего в штате заразились более 10 тысяч человек. В штате Невада в субботу, 20 июня, сообщили о 445 новых случаях, накануне этот показатель составлял 410 человек, при этом в начале недели в понедельник, 15 июня, сообщалось лишь о 106 заболевших.

Во Флориде в пятницу, 19 июня, сообщалось о 3822 заболевших за сутки, а в субботу, 20 июня, власти сообщили о 4049 заразившихся. Такой показатель стал рекордным для штата, где общее число заразившихся превысило 93 тысячи.

Еще 1188 случаев заражения, более чем на 500 больше, чем накануне, зарегистрировали в Теннесси. В общей сложности в штате, по последним данным, более 34 тысяч зараженных.

В Аризоне, где трое суток подряд власти фиксировали рекордное число заразившихся, число новых случаев сократилось. Так, в пятницу, 19 июня, сообщалось, что за последние сутки были зарегистрированы рекордные 3246 случаев заражения, а за последние сутки число новых случаев упало до 3109. В Техасе и Орегоне число случаев заражения также снизилось.

Ранее один из ведущих инфекционистов США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что говорить о том, что в США уже началась вторая волна инфекции, рано, даже несмотря на рост заболеваемости в некоторых штатах. Инфекционист раскритиковал тех, кто не соблюдает защитные меры. Он призвал американцев учитывать все риски и соблюдать все требования.

По последним данным, в США более 2,24 миллиона зараженных коронавирусом. 119 475 человек умерли от вызванной им пневмонии COVID-19.

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