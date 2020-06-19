Выступавший против карантина американский шериф заразился коронавирусом

Шериф округа Пайнал в штате Аризона Марк Лэмб, выступавший против введения карантина, заразился коронавирусом. Об этом говорится в официальном аккаунте шерифа в Twitter.

Лэмб сдал тест в Белом доме: это предусмотрено для всех, кто посещает резиденцию. Мужчина подчеркнул, что не наблюдал никаких симптомов, однако все равно получил положительный результат на наличие COVID-19. Отмечается, что в настоящий момент департамент общественного здравоохранения округа Пайнал отслеживает всех, с кем контактировал шериф. Теперь шерифу предстоит 14 дней пробыть на карантине.

«К сожалению, как сотрудник правоохранительных органов я не могу позволить себе такую роскошь, как оставаться дома. Эта работа опасна, и нужно принять каждый риск. Сегодня такой риск — это COVID-19», — подчеркнул Лэмб.

По мнению шерифа, он мог заразиться во время посещения предвыборного мероприятия, проходившего на прошлой неделе. Daily Mail ознакомилась с фотографиями с места событий и отметила, что он не носил маску и, возможно, не соблюдал социальную дистанцию.

Указывается, что шериф выступал против продления карантина в Аризоне в мае. Лэмб называл антиконституционными меры по борьбе с коронавирусом и утверждал, что они «слишком сильно затянулись».

По последним данным, в США насчитывается более 2,16 миллиона зараженных коронавирусом; 117 717 человек скончались от связанных с ним причин.

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