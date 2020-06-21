Татьяна Буланова рассказала о перенесенном микроинсульте

Российская певица Татьяна Буланова в эфире телеканала «Россия 1» рассказала, что несколько лет назад перенесла микроинсульт. Ее слова в воскресенье, 21 июня, приводит РИА Новости.

По словам артистки, сама она узнала об этом недавно, после того как сделала МРТ. Буланова также напомнила, что в апреле ее госпитализировали в предынсультном состоянии. Певица отметила, что тогда смогла быстро восстановиться и вернуться к работе.

При этом Буланова пожаловалась, что за время пребывания в больнице и дальнейшего пребывания дома на самоизоляции она набрала лишний вес. «Я немного поправилась в самоизоляции. Особенно из-за питания в больнице я располнела», — пояснила она.

11 апреля стало известно о госпитализации Булановой с подозрением на инсульт. Тогда ее доставили в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга. Позднее она сама обратилась к поклонникам и рассказала, что чувствует себя лучше, а концертный директор певицы Лариса Рассказова сообщила, что у артистки было предынсультное состояние. После выписки Буланова призналась, что не понимает, на что ей сейчас жить. Из-за вспышки коронавируса у нее отменилось множество концертов, а финансовая подушка безопасности у нее отсутствует.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!