Российский бизнесмен назвал причину разблокировки Telegram

Российский бизнесмен Евгений Чичваркин в разговоре с RTVI назвал возможную причину разблокировки мессенджера Telegram, предположив, что с него могли снять ограничения, поскольку мессенджер или его часть хотят продать кому-то из олигархов.

Он предположил, что основатель мессенджера Павел Дуров готовит с кем-то сделку о продаже, поскольку у него не получилась «гениальная идея на миллиарды».

Бизнесмен также назвал «хренью» публикацию в канале Дурова, где он поздравлял россиян с разблокировкой мессенджера. По словам Чичваркина, основатель Telegram уже не один раз писал одно, а потом делал все наоборот. Например, когда опубликовал причины не уезжать из России, а потом переехал в другую страну и рассказал о причинах покинуть родину.

«Он считает себя гением. И, мне кажется, в целом он людей считает за быдло», — сказал бизнесмен.

18 июня Роскомнадзор объявил о снятии ограничений с мессенджера. «Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — отмечалось в сообщении ведомства. Также было указано, что разблокировка стала возможной после согласования с Генеральной прокуратурой. При этом Дуров пояснил, что разблокировка Telegram на территории России не означает, что пользователи лишатся права на конфиденциальность.

Telegram был заблокирован на территории России весной 2018 года. Поводом стал отказ администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. С их помощью силовики могли бы получить доступ к переписке пользователей.

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