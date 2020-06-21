В США вспомнили о планах по уничтожению СССР и Китая ядерным оружием

В годы холодной войны США рассматривали различные варианты атаки против СССР и Китая, в том числе нанесение ядерных ударов по крупнейшим городам двух стран с целью уничтожения значительной части городского населения. Об этом пишет американский журнал The National Interest со ссылкой на документы, предоставленные Архивом национальной безопасности США.

В частности, издание ссылается на ряд документов 1960-х годов, входивших в секретный Единый интегрированный оперативный план (Single Integrated Operational Plan, SIOP). Они предусматривали несколько вариантов развития военного конфликта с советско-китайским блоком. Один из них предполагал нанесение ядерных ударов исключительно по ядерным и военным объектам противника с минимальным уроном для городов и гражданского населения. Другой же, напротив, подразумевал намеренное уничтожение вражеских городов, которое должно было привести к ликвидации жизнеспособного общества в Китае и Советском Союзе.

По задумке Пентагона, второй вариант должен был деморализовать СССР и КНР и лишить их возможности продолжать войну, исключить их из числа крупных индустриально развитых держав и обеспечить «благоприятный для США» послевоенный баланс сил в мире. При этом американское военное командование признавало, что в случае с Китаем подобная тактика была бы экономически нецелесообразной: поскольку в те годы большая часть граждан страны проживала в сельских районах, а не в городах, чтобы уничтожить треть китайского населения, армии США пришлось бы потратить слишком много ядерных боеголовок.

В то же время, отмечает The National Interest, в планы США не входили ядерные атаки на союзников Советского Союза в Европе: Югославию, Албанию, Болгарию и Румынию.

Ранее в июне военный эксперт Владислав Шурыгин определил оптимальное направление для совершения Соединенными Штатами удара по России. По его словам, логичнее всего было бы организовать атаку через Северный полюс.

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