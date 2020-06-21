Ариана Гранде купила привезенный в США по частям старый особняк

Американская поп-исполнительница Ариана Гранде (Ariana Grande) купила в Калифорнии дом XVIII века, который по частям был перевезен в США из Великобритании. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Старый дом в тюдоровском стиле с двумя спальнями и тремя ванными был приобретен у актрисы, комика и телеведущей Эллен Дедженерес (Ellen DeGeneres) и ее жены Порши де Росси (Portia de Rossi) за 6,75 миллиона долларов. Супруги в свою очередь купили исторический особняк в январе 2020 года за 3,6 миллиона и успели сделать в нем существенный ремонт.

Особенность дома заключается в том, что он построен из частей двух амбаров 1700-х годов, привезенных в Калифорнию из британского графства Суррей в 1980-х. Особняк состоит из двух частей, которые соединены между собой оранжереей. В доме есть камин и восьмиугольная комната, оборудованная под библиотеку.

Одновременно с историческим особняком в тюдоровском стиле Гранде приобрела современный трехэтажный дом в Лос-Анджелесе за почти 14 миллионов долларов. Его площадь составляет более 900 квадратных метров.

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