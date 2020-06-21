Российских врачей поздравят календарем «Герои нашего времени»

Продюсерский центр «Сеть» поздравит российских врачей с Днем медицинского работника выпуском календаря Герои нашего времени, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Календарь выполнен в античной стилистике по мотивам мифов, где врачи и медсестры борются с пандемией коронавируса в образах Геракла, Одиссея, Персея и других героев. Вирус предстал в образах минотавра, гидры, и других монстров из легенд.

Каждый месяц календаря представляет собой отдельную художественную работу.

«Эпидемия коронавируса показала, насколько хрупок мир вокруг нас. Все, к чему мы привыкли может вмиг исчезнуть, также, как и наши жизни. Врачи и медсестры стали нашими главными защитниками, настоящими супергероями нашего времени. Календарь поможет нам в течение года, в водовороте повседневных событий не забывать о том, кому мы обязаны и кому должны ежедневно говорить "Спасибо"», — рассказал автор идеи проекта Олег Соколов.

День медицинского работника отмечается в России в каждое третье воскресенье июня. В этом году праздник выпадает на 21 июня.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!