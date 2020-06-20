Активисты «Молодой Гвардии Единой России» поздравили врачей

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) поздравили врачей в преддверии Дня медицинского работника, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, в рамках акции в Екатеринбурге появился арт-объект «Спасибо врачам». Активисты МГЕР также в течение нескольких дней просили горожан оставить свои пожелания для медиков на поздравительной открытке. Поздравления были переданы в медицинские учреждения вместе с цветами и сладкими наборами к чаю.

В других регионах России также прошли адресные поздравительные акции, отметил член Координационного Совета МГЕР, Федеральный координатор по УФО Артем Николаев.

Например, в Перми планируется в ближайшее время выпустить номер печатного журнала «Спасибо врачам». В него войдут фотографии, слова благодарности, стихи, детские рисунки и другое. Тираж будет распространен по медучреждениям.

День медицинского работника отмечается в России в каждое третье воскресенье июня. В этом году праздник выпадает на 21 июня.

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