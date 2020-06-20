Футболисты «Зенита» вышли на матч с ЦСКА в майках с портретами умерших врачей

Игроки петербургского «Зенита» вышли на матч Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА в футболках с портретами врачей, умерших из-за коронавируса, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Кроме того, футболисты «Зенита» и ЦСКА, как и в других матчах этого тура РПЛ, поддержали врачей, поаплодировав им на 20-й минуте встречи в знак благодарности.

Как пишет ТАСС, фотографии врачей демонстрировались на табло «ВЭБ-Арены», также на трибунах был размещен баннер с надписью «Спасибо врачам».

21 июня в России будет отмечаться День медицинского работника.

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