Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл результат теста на антитела к коронавирусу. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Хочу огорчить вас, господа либералы, — мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел», — написал Кадыров.

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Он отметил, что вместе с ним тесты также сдали члены команды КВН, работавшие волонтерами во время пандемии, с которыми он встречался, сотрудники его пресс-службы и управления делами главы.

По словам Кадырова, тестирование показало, что 80 процентов из числа сдавших анализы уже переболели коронавирусом. «А что касается результатов команды КВН, то симптомы болезни коснулись четырех участников из пяти проверенных», — сообщил он.

21 мая появились сообщения о возможном заражении Кадырова коронавирусом. По данным СМИ, глава республики лежал под наблюдением врачей в московской больнице. Отмечалось, что у него поражены 70 процентов легких. В Чечне подобные заявления отвергли и сообщили, что Кадыров находится в республике и со здоровьем у него все хорошо. Спустя несколько дней он появился на публике. Позднее глава Чечни опроверг заражение коронавирусом.

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