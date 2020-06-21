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Число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 585 тысячам

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Общее число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 585 тысячам. Об этом сообщает в воскресенье, 21 июня, оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Как отмечает оперштаб, с начала эпидемии в стране выявили уже 584 680 случаев инфицирования в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8111 летальных исходов, выздоровело 339 711 человек.

По данным на 20 июня, в стране было зарегистрировано 576 952 случая коронавируса в 85 регионах. Сообщалось о 8002 летальных исходах и 334 592 излечившихся.

20 июня президент России Владимир Путин объявил об отступлении эпидемии коронавируса в стране. Он также выразил надежду, что в самое ближайшее время в России появится вакцина от коронавируса, добавив, что новые российские лекарства — лучшие в мире.

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