Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве

Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, который находится на месте происшествия, передает УНИАН.

«По предварительным данным, погибли два человека», — сказал Кличко. Информацию подтвердили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Взрыв произошел утром в воскресенье, 21 июня, в девятиэтажном доме. Разрушены межэтажные перекрытия с четвертого по восьмой. С места происшествия эвакуирован 21 человек. Поиск людей под завалами продолжается.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!