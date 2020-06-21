Вдова Михаила Игнатьева рассказала о последних днях его жизни

Лариса Игнатьева, вдова бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, рассказала о последних днях его жизни. Женщина произнесла речь на похоронах супруга, прошедших 21 июня в Чебоксарах, сообщает издание Cheb-Live.Ru.

«Он очень любил жизнь, очень хотел жить. Хватался до последних пор за ниточки этой жизни, но не получилось», — сказала Игнатьева.

По ее словам, Игнатьев всегда и все с радостью помогал. Она призвала коллег и друзей покойного уважать друг друга.

Михаила Игнатьева похоронили на аллее почетных захоронений старейшего в Чебоксарах кладбища по ул. Б. Хмельницкого. Церемония прощания прошла в городском ледовом дворце, туда, как отмечает издание, пришли сотни жителей Чувашии, а также врио главы республики Олег Николаев, в январе этого года сменивший Игнатьева на посту руководителя республики.

Игнатьев скончался 18 июня в возрасте 58 лет от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности.

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