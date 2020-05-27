Раскрыты подробности госпитализации бывшего губернатора Игнатьева

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, оспоривший свое увольнение в Верховном суде России, находится в медицинском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге с конца февраля. Подробности его пребывания в больнице раскрыл Telegram-канал Mash.

По данным канала, экс-губернатор попал в больницу еще 29 февраля. В реанимацию его перевели 7 мая — там его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

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О том, что Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией, стало известно ранее 27 мая. Отмечалось, что он находится в тяжелом состоянии, у него высокий процент поражения легких.

До этого сообщалось, что 20 мая в Верховный суд России от Игнатьева поступил иск об оспаривании досрочного прекращения его полномочий в качестве главы Чувашии. При этом единственным ответчиком в иске был указан президент. Позже суд вернул политику исковое заявление, касающееся требований на дополнительные соцгарантии из-за частичной потери трудоспособности. Это первый случай, когда уволенный глава субъекта России пытается оспорить решение президента.

Михаил Игнатьев потерял свою должность 29 января в связи с утратой доверия. Этому предшествовало несколько скандальных заявлений политика. В частности, он призвал «мочить» критикующих власть журналистов и заставил офицера МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины. Он руководил регионом около десяти лет — с августа 2010 года.

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