Появились подробности иска уволенного главы Чувашии к Путину

Верховный суд вернул уволенному бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву исковое заявление к президенту Владимиру Путину, которое касалось требований прав на дополнительные соцгарантии из-за частичной потери трудоспособности. О появившихся подробностях пишет РИА Новости.

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В пресс-службе суда агентству сказали, что отказ принять иск связан с «неподсудностью данному суду».

Часть требований Игнатьева к президенту об оспаривании указа о досрочном прекращении его полномочий принята к производству еще 20 мая.

О желании экс-чиновника оспорить свое увольнение стало известно накануне вечером, 26 мая. Единственным ответчиком в иске он указал президента. Это первый случай, когда уволенный руководитель региона пытается оспорить решение главы государства. Заседание по делу назначено на 30 июня.

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