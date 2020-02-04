Уволенного Путиным главу Чувашии потеряли

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, уволенный президентом России Владимиром Путиным в связи с утратой доверия, не выходит на связь. О том, где он находится и чем занимается, не знает ни его бывший пресс-секретарь Олег Сидоров, ни преемник на посту руководителя региона Олег Николаев. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Сидоров на вопрос о том, где мог потеряться его бывший шеф, ответил, что это личное дело Игнатьева, и ему об этом ничего не известно.

В свою очередь Николаев отметил, что у него «слишком много забот, чтобы интересоваться судьбой отдельного гражданина». Действующий глава региона подчеркнул, что не собирается брать на работу своего предшественника.

«Я читаю указ президента, там все сказано. Формулировки документа не предполагают возможности дальнейшего сотрудничества», — заявил Николаев.

Путин уволил главу Чувашии в связи с утратой доверия 29 января. До увольнения он дважды оказывался в эпицентре скандала из-за своего поведения. Сначала политик призвал региональных журналистов «мочить» коллег, которые критикуют власть, но позднее извинился за свои слова. Через неделю в сети была опубликована видеозапись, как чиновник «дрессирует» офицера МЧС и заставляет прыгать за ключами новой пожарной машины. В пресс-службе главы республики говорили, что мужчины были знакомы, и так Игнатьев «пошутил».

На фоне этих событий Игнатьева исключили из «Единой России». «Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям», — заявил в связи с этим секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

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