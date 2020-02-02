Кремль объяснил отставку главы Чувашии

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о недопустимости любого проявления неуважения к людям со стороны властей. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Он отметил, что все видели совсем некрасивые события, и в глазах Путина такое неуважение абсолютно неприемлемо. «И вот я этим объяснил бы то решение, которое принял глава государства», — заключил Песков.
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