Путин рассказал о лишенном чувства уважения к людям экс-главе Чувашии

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев был «лишен чувства уважения к людям». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Череповце, передает «Интерфакс».

По его словам, экс-глава региона не обладал качествами, необходимыми для работы на госслужбе. «То, что я увидел в СМИ, привело меня к выводу о том, что бывший руководитель субъекта федерации лишен этого чувства уважения к людям. То, что я видел, это безобразие. И чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут», — сказал Путин.

На вопрос, имеет ли экс-глава региона «коррупционный след», глава государства ответил, что у правоохранительных органов не было претензий к Игнатьеву.

Ранее врио главы Чувашии Олег Николаев заявил, что в России необходимо создать кодекс поведения для чиновников. «Думаю, что это будет не лишним. Чем больше будет правил, тем лучше. Другое дело — наверное, сложно будет их все изучить», — сказал он.

29 января Путин подписал указ об увольнении Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия. Перед этим глава республики дважды оказался в эпицентре скандала: сначала он посоветовал региональным журналистам «мочить» коллег за критику власти, а затем заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от новой служебной машины. Политика также исключили из «Единой России».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!