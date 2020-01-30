Уволенный Путиным глава Чувашии опубликовал прощальный пост

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который лишился своего поста через несколько дней после скандала из-за его поведения, написал в своем Instagram прощальный пост.

Политик поблагодарит жителей региона за критику и активную гражданскую позицию, а также за «понимание, участие, за совместную работу на протяжении всех этих лет на благо родной республики». «Хочу сказать спасибо и всем вам, уважаемые подписчики, за внимание и к официальной хронике, да и к личным фото», — добавил он, сопроводив публикацию своим фото в пшеничном поле.

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Издание «Подъем» в своем Telegram-канале уточняет, что бывший пресс-секретарь Игнатьева, продолживший работать в правительстве Чувашии, не располагает информацией о судьбе бывшего шефа и его будущей должности.

Президент Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии 29 января с формулировкой «в связи с утратой доверия». До этого его исключили из партии «Единая Россия».

В январе чиновник дважды оказывался в эпицентре скандала. 19 числа он посоветовал региональным журналистам «мочить» коллег, которые критикуют власть. 24 января в сети появилась видеозапись, на которой Игнатьев заставляет сотрудника МЧС прыгать за ключами от новой служебной машины.

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