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В Чувашии захотели создать кодекс для чиновников после скандалов с губернатором

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В России необходимо создать кодекс поведения для чиновников, считает врио главы Чувашии Олег Николаев, назначенный на эту должность после отставки предыдущего губернатора Михаила Игнатьева, который отметился скандальным поведением. Об этом в пятницу, 31 января, сообщает РИА Новости.

«Думаю, что это будет не лишним. Чем больше будет правил, тем лучше, другое дело, наверное, сложно будет их все изучить», — сказал Николаев.

Ранее 31 января правительство Чувашии сложило свои полномочия после назначения Олега Николаева временно исполняющим обязанности главы республики. Новый руководитель региона рассказал, что продолжит работу с многими членами ушедшего в отставку кабинета.

29 января президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия. Перед этим последний дважды оказался в эпицентре скандала. Сначала он посоветовал региональным журналистам «мочить» коллег за критику власти, а затем заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от новой служебной машины. Политика также исключили из «Единой России».

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