Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим обязанности главы республики депутата Олега Николаева. Об этом он сообщил на первом заседании с кабинетом министров, передает ТАСС.

Николаев рассказал, что подписал соответствующий указ, и добавил, что продолжит работу с многими членами ушедшего в отставку правительства.

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29 января президент России Владимир Путин уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия. Перед этим Игнатьев дважды оказался в эпицентре скандала. Сначала он посоветовал региональным журналистам «мочить» коллег за критику власти, а затем заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от новой служебной машины. Его также исключили из «Единой России».

Игнатьев опубликовал прощальный пост, в котором поблагодарил жителей региона за критику, активную гражданскую позицию, а также за «понимание, участие, за совместную работу на протяжении всех этих лет на благо родной республики». Врио главы республики назначен депутат Госдумы Олег Николаев, он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного руководителя республики. Выборы должны пройти в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

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