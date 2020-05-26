Бывший глава российского региона оспорил увольнение в Верховном суде

Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев оспорил увольнение в Верховном суде России. Об этом сообщается на сайте суда.

Игнатьев пытается оспорить указ президента России Владимира Путина о досрочной отставке. Он указал главу государства ответчиком.

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Суд принял дело к производству 21 мая. Первое судебное заседание по делу назначено на 30 июня.

29 января Путин подписал указ об увольнении Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия. Перед этим глава республики дважды оказался в эпицентре скандала: сначала он посоветовал региональным журналистам «мочить» коллег за критику власти, а затем заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от новой служебной машины. Политика также исключили из «Единой России».

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