Верховный суд призвал чаще применять домашний арест во время карантина

Верховный суд России призвал при избрании или продлении меры пресечения учитывать проведение карантинных мероприятий в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах. В связи с этим суд вправе заменить заключение в СИЗО на домашний арест. Об этом говорится в опубликованном 30 апреля обзоре по вопросам судебной практики.

Также отмечается, что такая мера пресечения как арест в отношении обвиняемого по статье небольшой тяжести может быть применена только в исключительных случаях.

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Кроме того, Верховный суд утвердил возможность проведения допросов, встреч иностранных обвиняемых с переводчиком и рассмотрения уголовных дел в онлайн-режиме с применением технологий видеосвязи.

Ранее сообщалось, что во время действия режима самоизоляции в Москве было арестовано и направлено в изоляторы рекордное количество правонарушителей. Большинство из них — фигуранты дел о наркотиках, кражах, разбое и мошенничестве.

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