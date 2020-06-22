Суд арестовал подполковника российской полиции за госизмену в пользу Украины

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца начальника районного отдела МВД по Курской области, заподозренного в госизмене в пользу Украины. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

По ее словам, мера пресечения полицейскому избрана до 18 августа.

Ранее 22 июня ФСБ сообщила о задержании за госизмену главы районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова. По данным спецслужб, он передавал секретные сведения Службе безопасности Украины (СБУ). Его привлекло к сотрудничеству одно из подразделений СБУ, для которого осуществлялся сбор и передача сведений, составляющих государственную тайну.

Борзенков 1981 года рождения имеет звание подполковника полиции. Его задержали в рамках возбужденного ФСБ уголовного дела по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

На подполковника полиции вышли в ходе расследования и задержали, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Борзенков являлся временно исполняющим обязанности начальника отдела МВД по Золотухинскому району Курской области, отмечает РИА Новости со ссылкой на сайт регионального управления ведомства.

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