Стало известно о безупречной службе заподозренного в госизмене подполковника МВД

Стало известно о безупречной службе подполковника МВД Дмитрия Борзенкова, заподозренного ФСБ в передаче секретных сведений Службе безопасности Украины. Об этом сообщает издание «Друг для друга. КурскОнлайн».

39-летний полицейский родился в Курске. В милицию пришел служить в 1998 году. В 2003 году Борзенков окончил Орловский юридический институт МВД. Он награжден медалями «За отличие в службе» трех степеней, «За доблесть в службе». Как отмечает издание, Борзенков неоднократно поощрялся руководством, дисциплинарных взысканий не имел.

Его назначили начальником районного отдела МВД по Золотухинскому району в апреле.

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Ранее 22 июня ФСБ сообщила о задержании за госизмену главы районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова. По данным спецслужб, он передавал секретные сведения Службе безопасности Украины (СБУ). Его привлекло к сотрудничеству одно из подразделений СБУ, для которого осуществлялся сбор и передача сведений, составляющих государственную тайну.

На подполковника полиции вышли в ходе расследования дела о госизмене и задержали, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 18 августа.

В отношении задержанного начальника отдела МВД по Золотухинскому району Курской области проводится служебная проверка, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе областного главка. По результатам проверки, подозреваемый будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Также он будет привлечен к установленной законом ответственности, отметили в ведомстве.

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