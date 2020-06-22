ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

По данным спецслужб, полицейский передавал секретные сведения Службе безопасности Украины. Его привлекло к сотрудничеству одно из подразделений СБУ, для которого осуществлялся сбор и передача сведений, составляющих государственную тайну.

Борзенков 1981 года рождения имеет звание подполковника полиции. Его задержали в рамках возбужденного ФСБ уголовного дела по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

На подполковника полиции вышли в ходе расследования и задержали, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Борзенков являлся временно исполняющим обязанности начальника отдела МВД по Золотухинскому району Курской области, отмечает РИА Новости со ссылкой на сайт регионального управления ведомства.