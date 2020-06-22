Российский флот открестился от постов с обнаженными людьми и оскорблениями

Архангельский траловый флот открестился от публикаций в Instagram-аккаунте @arhtralflot. Как сообщила «Говорит Москва» помощник генерального директора российской компании Алена Осинина, в данный момент проводится проверка.

«Архангельский траловый флот не имеет никакого отношения к данному аккаунту и ведет проверку, на каком основании и с какой целью создан данный аккаунт», — сказала Осинина.

При этом в описании страницы @arhtralflot указано, что она является неофициальным аккаунтом Архангельского тралового флота. На большинстве опубликованных снимков запечатлены обнаженные или полуобнаженные люди, часто скрывающие наготу морепродуктами, а подписи к некоторым постам содержат оскорбления (к примеру комментарий к фотографии мертвой рыбы гласит: «Дряхлая и мертвая внутри, в общем — твоя бывшая»).

При этом в комментариях к постам @arhtralflot многие оценили творчество неофициального аккаунта негативно. «*** [Блин], и вот это дерьмо продает рыбу моей кошке, *** *** [полное фиаско]», — отметил пользователь с ником hedgehog_from_oranges. «Ну вы и мрази», — поделилась мнением fallenart91. Многие упрекнули авторов публикаций в сексуализации женщин, бездарности и одобрении домашнего насилия.

Ранее в июне птицефабрика «Троекурово» пожаловалась на «информационную атаку». В соцсетях от имени компании появились посты с фотографиями куриных ножек, окрашенных в цвета триколора и якобы выпущенных специально ко Дню России. Представители «Троекурово» отметили, что опубликовавшие снимки аккаунты не имеют никакого отношения к бренду.

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