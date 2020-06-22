«Газпром» залезет в новые долги

Российский газовый монополист «Газпром» в третий раз за год залезет в долги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в банковских кругах.

Компания планирует разместить семилетние евробонды, номинированные в долларах. Сумму нового размещения источник не раскрыл. Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, Banca IMI, Natixis и «ВТБ Капитал».

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Компания уже выходила на международный рынок заимствований в апреле 2020 года. Тогда «Газпром» разместил бонды на 1 миллиард евро с погашением в 2025 году. Их доходность составила 2,95 процента годовых. До этого, в феврале, энергетический гигант разместил десятилетние еврооблигации на 2 миллиарда долларов. Их доходность составила 3,25 процента годовых.

До февральского размещения компания не выходила на международный рынок заимствований год. Однако планы «Газпрома» нарушил «Нафтогаз Украины». В конце 2019 года Москва и Киев достигли пакетного соглашения, согласно которому российская сторона должна выплатить украинской 2,92 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, отмечает «Интерфакс».

В общей сложности в 2020 году компания уже разместила бонды более чем на 240 миллиардов рублей или 43 процента планируемого объема заимствований на текущий год.

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