«Газпром» занял миллиард евро

Размещение пятилетних еврооблигаций «Газпрома», которое состоялось 8 апреля, признано успешным. Компания заняла миллиард евро, причем на пике спрос превышал три миллиарда, сообщает РИА Новости.

Доходность, установленная вначале на уровне 3,375 процента годовых, опустилась до 2,95 процента. Организаторами размещения стали Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit.

«Газпром» первым из российских компаний выпустил еврооблигации после объявления пандемии коронавируса и обвального падения цен на нефть.

Материалы по теме Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует?

Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков рассказал, что размещение заняло несколько часов. Треть выпуска ушла инвесторам из России, еще четверть выкупили немецкие игроки, а 10-15 процентов — британские. Около 60 процентов приобрели управляющие компании и фонды, оставшееся — банки. Также Шулаков подчеркнул, что предварительных встреч с инвесторами не было, а ставка купона даже ниже средней среди тех, что на данный момент у компании обращаются в евро.

В середине февраля «Газпром» провел первое в 2020 году размещение. Тогда были выпущены десятилетние бонды на два миллиарда по ставке 3,25 процента. До этого компания не могла занимать средства из-за конфликта с украинским «Нафтогазом», поскольку существовал риск ареста ценных бумаг. Спор был разрешен после того, как «Газпром» выплатил почти три миллиарда евро по решению Стокгольмского арбитража.

Нынешнее заимствование сделано на фоне резкого падения доходов компании от экспорта за рубеж. В январе-феврале компания получила в два раза меньше, чем за тот же период 2019 года.

Старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов в комментарии «Ведомостям» отмечает, что, вероятно, выпуск еврооблигаций для компании прежде всего нужен для рефинансирования имеющегося долга с учетом ухудшения финансовых показателей с начала года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!