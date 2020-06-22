Раскрыта просьба Обамы к Путину «не идти дальше аннексии Крыма»

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме» раскрыл содержание переговоров с президентом России Владимиром Путиным по поводу Крыма.

Болтон отмечает, что Путин занял очень жесткую позицию в отношении Украины, подробно обсудив политические и военные аспекты конфликта. Российский лидер отметил, что продажа военной техники США Украине была незаконной. При этом Путин отказывался идти на обсуждение вопроса Крыма, рассматривая его как часть истории.

Дальше приводится просьба бывшего президента США Барака Обамы к Путину после присоединения полуострова. «Он [Путин] сказал, что Обама четко говорил ему в 2014 году, что, если Россия не пойдет дальше аннексии Крыма, конфронтация по Украине может быть урегулирована. Однако по какой-то причине Обама передумал», — описывает Болтон разговор с российским лидером.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Большинство жителей высказались за присоединение к России. Киев не признает Крым российским, обвиняя Москву в незаконном захвате территории. Москва отвергает все обвинения.

Президент США Дональд Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре 2019 года. Американский лидер объяснил это серьезными ошибками, которые допускал советник. После этого он написал мемуары, фрагменты которых вызвали критику Вашингтона. Президент США назвал книгу сборником лжи.

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