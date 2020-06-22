Обнародованы доказательства коррупционных операций Хафтара

Правительство Ливии обнародовало свидетельство коррупционных операций Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что документы предоставил штаб операции «Гнев вулкана», начатой армией правительства национального согласия (ПНС) еще год назад. Они подтверждают захват государственных земель Комиссией по оборонным инвестициями, подотчетной Хафтару.

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Как пишет агентство, таким образом подтверждаются данные французского издания Le Monde, которое в 2016 году писало о том, что Хафтар контролирует экономическую деятельность в регионе Барка на востоке страны.

В Ливии в 2011 году вспыхнула гражданская война, в ходе которой был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. Сейчас в стране наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия. ПНС поддерживает Турция, а на стороне ЛНА выступают Египет и Саудовская Аравия, также ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

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