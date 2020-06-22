Звезду «Неудержимых» раскритиковали за восхваление чернокожего отцовства

Звезда франшизы «Неудержимые» Терри Крюс был раскритикован за пост в Instagram, в котором восхвалил отцовство. Артист выложил клип «Я отец», в котором демонстрировались семейные фотографии чернокожих американцев, погибших в результате действий полиции — Шона Белла, Филандо Кастила, Эрика Гарнера и Джорджа Флойда.

The three things only a Father can give you-- Your NAME Your INHERITANCE Your SECURITY Фото опубликовано @terrycrews

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«Три вещи, которые тебе может дать только отец — твое ИМЯ, твое НАСЛЕДСТВО, твоя БЕЗОПАСНОСТЬ», — подписал ролик Крюс.

Комментаторы обратили внимание на то, что многим эти вещи давали матери, а отцов они даже не знают. Интернет-пользователей разозлила категоричная фраза «только отец», некоторые назвали пост артиста «крайне неуважительным».

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