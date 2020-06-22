Ненавидевшие друг друга мужчина и женщина поженились и 70 лет были счастливы

Супруги из британского города Сент-Хеленс, графство Мерсисайд, отметившие 70 лет совместной жизни, утверждают, что поначалу ненавидели друг друга. Об этом пишет издание Daily Mail.

Осборн и Эдит Хэнкок (Osborne и Edith Hancock) познакомились в 1938 году, когда обоим было по десять лет. Хотя в школе им приходилось сидеть рядом, они плохо ладили. Отношения улучшились лишь в старших классах. После школы Осборн служил в британских военно-воздушных силах. Когда его отправили в Сингапур, он и Эдит почти каждый день обменивались письмами.

«Тогда не было ни интернета, ни даже телефона, все делалось по почте, — вспоминает Осборн. — В одном письме я сделал ей предложение, в другом она его приняла. Я даже отправил ей 20 фунтов на обручальное кольцо». В 1950 году мужчина и женщина сыграли свадьбу. За свою жизнь они вырастили четырех детей, а теперь у Осборна и Эдит восемь внуков и четыре правнука.

В среду, 17 июня, 92-летние супруги отметили годовщину брака. «Мы совершенно не ощущаем своего возраста, — утверждает Осборн. — Мы здоровы и счастливы, заботимся друг о друге и о других и никогда даже не ссоримся». «Думаю, мы так хорошо ладим, потому что у нас много общих интересов, и музыка нам нравится одна и та же, — говорит Эдит. — Мы очень похожи, всегда счастливы, всегда смешим друг друга».

В 2019 году сообщалось, что супружеская пара из Линкольншира, Великобритания, отпраздновала 60-летнюю годовщину свадьбы и раскрыла секрет счастливого брака. Муж считает, что в отношениях важно принимать и уважать различия в характерах партнеров. Жена полагает, что все дело в любви.

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