Супруги прожили в браке 65 лет и раскрыли секрет долгих и счастливых отношений

Супруги из английского города Сент-Хеленс, графство Мерсисайд, прожившие в браке 65 лет, раскрыли секрет долгих и счастливых отношений. Их слова приводит издание Daily Mail.

88-летний Дэвид Мэтьюс (David Matthews) и его 84-летняя жена Маргарет (Margaret) рассказали, что познакомились в 1954 году на остановке, пока ждали автобус в сторону танцевального клуба. Маргарет убеждена, что в те времена было проще построить долговечные отношения, поскольку не было отвлекающих внимание телефонов. «Важно разговаривать друг с другом — это единственный способ оставаться вместе на протяжении долгих лет», — пояснила она.

«Мы всегда находили время на общение, и, как в любой паре, у нас были взлеты и падения, но мы всегда говорили друг другу о своих переживаниях, — отметила Маргарет. — Это так странно, я всегда думала, что так у всех, но когда я рассказываю о нас окружающим, они кажутся удивленными. Секрет долгого брака — это чашечка чая и непринужденная беседа».

Дэвид и Маргарет поженились 28 мая 1955 года. У супругов трое детей, девять внуков и три правнука. Маргарет подчеркивает, что их отношения претерпели все невзгоды благодаря тому, что они всегда оставались друзьями. «Это подогревает интерес. Даже сейчас я могу ему что-нибудь рассказать, и он скажет, что никогда раньше не слышал этой истории, — утверждает она. — Нам всегда есть о чем поговорить, и я люблю его за это. Время от времени мне нравится посплетничать».

В век технологий, мобильных телефонов и соцсетей стало сложнее строить отношения, говорит Маргарет. «Я рада, что в молодости у меня не было Facebook, — признается она. — Возможно, я бы прилипла к телефону на автобусной остановке и никогда бы не познакомилась с Дэвидом. Я так счастлива, что повстречала его».

В прошлом году супружеская пара из Линкольншира, Великобритания, отпраздновала 60-летнюю годовщину свадьбы и раскрыла секрет счастливого брака. Муж считает, что в отношениях важно принимать и уважать различия в характерах партнеров. Жена полагает, что все дело в любви.

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