Российская IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках налогового маневра планирует снизить страховые взносы для IT-компаний с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль — с 20 до 3 процентов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, также предлагается отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам софта возможность получать специальные субсидии. Предполагается, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90 процентов доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке.

Реформа должна стимулировать экспорт российского софта и поддержать его разработчиков в условиях падающего спроса на внутреннем рынке. Низкие ставки по страховым взносам уменьшат издержки компаний и увеличат их конкурентоспособность, а сниженный налог на прибыль станет дополнительным аргументом в пользу возвращения IT-компаний, основанных россиянами, из других юрисдикций обратно в страну.

Стоимость проекта для федерального бюджета не сообщается, однако, по словам собеседника газеты, компенсация для бюджета уже найдена.

Президент России Владимир Путин поручил разработать комплексный налоговый маневр в IT-сфере на совещании с представителями отрасли 10 июня. По его словам, такие меры нужно включить в общенациональный план восстановления экономики, который правительство дорабатывало в июне.

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