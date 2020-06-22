Появились подробности массового убийства в жилом доме в Москве

Родная сестра погибшей модели Елизаветы Хлюпиной Инна рассказала подробности массового убийства в доме на улице Приорова в Москве. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает «Комсомольская правда».

По словам женщины, в доме в день нападения, 18 июня, находились Елизавета, ее 52-летняя мать Светлана и четырехлетний племянник Матвей — сын Инны. Бывший возлюбленный Елизаветы Севастьян Путинцев, вооруженный гладкоствольным карабином «Сайга», предположительно, спрятанным в чехле от гитары, и травматическим пистолетом, позвонил в дверь и начал стрелять, оказавшись в квартире.

«Матвейка убежал и спрятался в ванной, закрыл дверь. Боролся. Наверное, ждал спасения от родителей, а их не было рядом. Дверь не спасла. Что спасет от "Сайги"? Ничего. Урод стрелял в замок, он не планировал оставить кого-то в живых», — написала Инна на своей странице в соцсети.

Кроме того, москвичка опубликовала фотографию крыльца подъезда, где проживала семья. Она поблагодарила людей, которые несут к дому цветы и детские игрушки.

По словам Инны Хлюпиной, хоронить ее сестру Елизавету будут в закрытом гробу.

Как сообщают источники «Комсомольской правды», во время нападения Путинцев сначала убил ребенка, затем 52-летнюю Светлану. В это время сама Елизавета была прикована наручниками. Тело Севастьяна нашли в той же квартире рядом с оружием. Следственный комитет расследует уголовное дело о массовом убийстве.

Трагедия произошла на почве неразделенной любви: Севастьян и Елизавета расстались в марте, но молодой человек не смирился с этим и продолжал преследовать девушку.

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