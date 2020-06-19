Подготовка московского стрелка к убийству попала на видео

Московский стрелок Севастьян Путинцев приобрел для убийства своей возлюбленной модели Елизаветы Хлюпиной и ее семьи гладкоствольный карабин и травматический пистолет. На видео, оказавшемся в распоряжении РЕН ТВ, видно, как молодой человек выбирает в магазине оружие.

На видеозаписи Путинцев готовится к убийству — не спеша упаковывает ружье в пакет и складывает в коробку. Право на приобретение оружия он подтвердил документом, которым обзавелся в марте. Кроме того, он купил травматический пистолет. Сейчас следствие выясняет, каким образом ему удалось получить разрешение.

Днем в четверг, 18 июня, Путинцев, придя домой к Хлюпиной, застрелил саму модель, ее мать и четырехлетнего сына, после чего покончил с собой. Трагедия произошла на почве неразделенной любви: Севастьян и Елизавета расстались в марте, но молодой человек не смирился с этим и продолжал преследовать девушку.

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