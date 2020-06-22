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Бизнесмен Пригожин призвал Конгресс США помнить об интересах других государств

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Бизнесмен Евгений Пригожин направил открытое письмо к Конгрессу США.Таким образом он ответил на проект резолюции, призывающей ужесточить санкции в отношении него, внесенную в Конгресс США. По мнению авторов документа, полный текст которого публикует ФАН, бизнесмен «угрожает американской национальной безопасности». Сенат и Палата представителей США призвали Дональда Трампа и Конгресс разработать стратегию противодействия бизнесмену из России.

Бизнесмен Евгений Пригожин в ответ на призывы ужесточить санкции в отношении него направил открытое письмо к Конгрессу США. Текст письма опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» в официальной группе.

Бизнесмен напомнил о создании США. О коренных народах Северной Америки, которые были уничтожены прибывшими на материк европейскими колонизаторами. Также он упомянул о Доктрине Монро, подписанной в 1823 году. Она гласит, что США никогда не будут вмешиваться в дела других стран, так как собственные национальные интересы стоят во главе угла. Автор письма обратил внимание на то, что вопреки принятому документу США на протяжении многих лет занимаются интервенцией – «беспринципно стирают с лица Земли целые государства, перекраивают границы».

По словам Пригожина, конфликты по всему миру происходили при непосредственном участии США. Америка пытается навязать собственные интересы ценой уничтожения культуры и обычаев других стран, отметил он.

Также бизнесмен коснулся темы расследования Роберта Мюллера. Он напомнил о бездоказательных обвинениях экс-спецпрокурора, о кипе собранных бумаг, якобы доказывающих причастность, на деле оказавшейся всего лишь макулатурой.
В завершении открытого письма Евгений Пригожин заявил о попытках корпоративных элит поставить во главе американского государства марионеточного президента, игнорируя интересы собственного народа. Предприниматель напомнил США о существовании на Земле 252 государств, о наличии у них собственных национальных интересов и ценностей.
«Вы не одни в этом мире», - резюмировал Евгений Пригожин.

С полным текстом письма можно ознакомиться в материале.

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