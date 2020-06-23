Цена на нефть пробила максимум

Цена на нефть сорта Brent пробила максимальное значение с начала весны. По состоянию на 12:20 по московскому времени она достигла 43,34 доллара за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость сорта WTI также растет, достигнув 40,98 доллара. На максимуме американский сорт превышал 41 доллар. В последний раз на таком уровне сырье торговалось 6 марта, когда стало известно о развале сделки в формате ОПЕК+.

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С мая, когда в силу вступило новое соглашение 23 стран о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки, стоимость сырья последовательно растет.

Поддержку ей оказывает повышающий спрос, который происходит на фоне восстановления экономики после снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Также положительный эффект оказало продление максимальных ограничений ОПЕК+ еще на месяц.

Вслед за нефтью вырос и рубль. К 12:15 доллар стоит 68,72 рубля, а евро — 77,56 рубля. Это минимальные значения за последние десять дней.

Ранее замминистра энергетики России Павел Сорокин назвал справедливой цену на нефть в диапазоне от 40 до 50 долларов за баррель. До этого глава ведомства Александр Новак указывал, что комфортной для России является стоимость 50 долларов.

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