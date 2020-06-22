Россия назвала справедливую цену на нефть

Министерство энергетики России назвало справедливую цену на нефть. По мнению ведомства, она лежит в диапазоне от 40 до 50 долларов за баррель. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью замминистра энергетики Павла Сорокина журналу «Нефтегазовая вертикаль».

По его словам, цена на сырье ниже 20 долларов за баррель является спекулятивной. После сильного падения котировок, которое произошло весной 2020 года, рынок наблюдал, сможет ли производитель качать тот же объем нефти по новой цене. «Очевидно, что не может. И очевидно, что это цена ниже справедливой», — сказал Сорокин.

Ранее министр энергетики Александр Новак говорил, что текущие цены на нефть в районе 40 долларов за баррель объективно отражают ситуацию на глобальном рынке. До этого он отмечал, что для России комфортной ценой является стоимость нефти около 50 долларов за баррель.

В понедельник, 22 июня, августовские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE достигали 42,52 доллара за баррель. Июльские контракты на американское сырье WTI поднимались до 40,17 доллара.

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