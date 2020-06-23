В самом популярном у россиян мясе нашли хлорсодержащие вещества и антибиотики

Авторы передачи «Тест» на телеканале «Москва 24», которая снимается при поддержке Роскачества, протестировали самое популярное у россиян мясо — куриное филе. Результаты исследования пяти торговых марок поступили в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты Роскачества, изучая вопрос о свежести продуктов, не обнаружили ни в одном из них листерий, сальмонелл, бактерий группы кишечной палочки. Также в ходе тестов не были обнаружены нитриты (фиксаторы окраски, которые придают мясу привлекательный цвет), консерванты, химические растворы, искусственно добавленная вода, полифосфаты, ГМО, ДНК сои и кукурузы, ДНК крупного рогатого скота, барана, свиньи.

Тем не менее оправданным оказался страх потребителей об обработке курицы хлорсодержащими препаратами, которые используют для устранения неприятных запахов, а также для того, чтобы продать испорченный товар. Хлороформ (побочный продукт хлорирования) не был обнаружен в филе лишь одной марки — «Приосколье». «В остальных товарах обнаружен хлороформ в количествах, соотносимых с нормативами хлорсодержащих веществ в питьевой воде», — говорится в исследовании.

При этом отмечается, что на поверхности филе хлороформа оказалось больше. Это говорит о том, что он попал на мясо из-за его охлаждения водой, подготовленной хлорсодержащими веществами.

Также было изучено содержание в курице антибиотиков, которые были обнаружены в трех марках из пяти, в том числе в мясе от компании «Троекурово». При этом на продукции этой марки есть надпись «Без антибиотиков», что не соответствует действительности. «Что касается маркировки, расхождений по содержанию белков, жиров и энергетической ценности фактической информации с заявленной не выявлено. Также не выявлено расхождений с массой нетто, заявленной в маркировке», — заключается в исследовании.

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