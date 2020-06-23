Россиянам назвали переносимые кондиционерами в жару инфекции

Через работающие в жару кондиционеры могут переноситься возбудители легионеллы, микоплазмы и хламидийные инфекции. Коронавирус по вентиляции передаваться не способен, рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, вирусолог Георгий Викулов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Для других возбудителей [кроме названных] не доказано, что через систему кондиционирования возможно заражение. Если кондиционер функционально готов к работе, если он очищен, то его можно использовать по назначению. Он не может быть причиной распространения коронавирусной инфекции», — заверил Викулов.

Ранее директор Института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал, что кондиционеры и вентиляторы создают дополнительные потоки воздуха и могут разносить аэрозоль вируса на несколько метров, поэтому в пандемию коронавируса в офисах ими стоит пользоваться умеренно. При направленных потоках воздуха вирус может распространяться на расстоянии 3-4 метров, однако такой же результат может получиться и от обычного сквозняка, добавил специалист.

За последние сутки в России выявили 7425 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 599 705 случаев коронавируса в 85 регионах. Умерли 8359 человек, выздоровели 356 429 человек.

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