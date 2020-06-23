Россиянин решил воспитать сына, посадил его на цепь и заинтересовал следователей

Житель Гатчинского района Ленинградской области решил воспитать десятилетнего сына, посадил его на цепь на несколько дней и заинтересовал следователей. Об этом сообщается на сайте управления областного Следственного комитета России.

По версии следствия, мужчина несколько раз ударил своего сына ремнем «в воспитательных целях», после чего надел ему на руку хомут, закрыл его замком и прикрепил цепь к батарее. Ребенок рассказал, что отец удерживал его в таком положении несколько дней.

Россиянина задержали, на него завели уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК («Истязание несовершеннолетнего»).

19 июня в Астраханской области нашли замурованное в бетон тело 12-летнего мальчика, спрятанное под пол в доме старшего брата. По версии следствия, в марте его убила мать, ударив во время ссоры гантелью. Женщина залила тело бетоном и решила спрятать тело, после чего сообщила в правоохранительные органы об исчезновении сына. Несколько месяцев его искали волонтеры, спасатели и родственники.

После этого женщина писала в соцсетях свои переживания о судьбе мальчика, а также винила его за ошибки, совершенные из-за капиталистического строя общества. Четыре месяца она пыталась запутать следствие, изображала горе и пыталась попасть в большую политику. Когда тело нашли, она проявила хладнокровие и спокойно общалась со следствием, после чего созналась в содеянном. Женщину арестовали на два месяца.

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