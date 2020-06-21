Дочь замуровавшей ребенка в бетон россиянки прокомментировала трагедию

Дочь жительницы Астраханской области, которая убила своего второго ребенка гантелей и замуровала его в бетон, прокомментировала трагедию. По словам девушки, ни она, ни ее семья не подозревали о произошедшем. Размещенный в социальных сетях пост девушки цитирует РИА Новости.

«Я всегда считала, что у меня самая лучшая семья и самая замечательная мама. И самая идеальная жизнь, до этого рокового дня», — написала дочь подозреваемой. Она также добавила, что вместе с волонтерами искала пропавшего брата и молилась, чтобы все закончилось хорошо. «Я искренне верила, что с нашим мальчиком все хорошо, что он жив и здоров, что просто так получилось, что он скоро вернется домой», — призналась девушка.

Она также поблагодарила всех, кто помогал искать ребенка, а также полицейских, которые вывели преступницу на чистую воду. Девушка призвала подписчиков не проявлять негатив и не звонить ее отцу, который после случившегося находится в тяжелом состоянии.

19 июня забетонированное тело 12-летнего подростка нашли под полом дома его старшего брата. По данным следствия, 56-летняя мать ребенка в ходе ссоры убила его гантелей, после чего замуровала тело бетоном и спрятала под пол дома. При этом женщина, стараясь запутать следователей, 6 марта вместе с мужем обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что сын два дня назад ушел в школу и не вернулся. Женщина задержана, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

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